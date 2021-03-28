مسيرة بألمانيا لـ"منكري كورونا".. تنديد بالإغلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منعت الشرطة مسيرة سيارات نظمها "منكرو كورونا" في بلدة جورليتز، من الاقتراب من منزل حاكم ولاية ساكسونيا الألمانية، مايكل كريتشمر.

وشارك في المسيرة نحو 350 متظاهرا استقلوا عشرات السيارات، وطافوا شوارع جورليتز في ساكسونيا شرقي ألمانيا، مساء اليوم.



وحاول المتظاهرون المرور من أمام حاكم الولاية، كريتشمر، لكن صف من سيارات الشرطة والدراجات النارية التابعة لها، قطع الطريق أمام سيارات المتظاهرين.

وكان هدف هذه المسيرة التي تعد الأولى من نوعها في أزمة "كورونا"، هو المرور من أمام منزل كريتشمر، وترديد الهتافات المنددة بالإغلاق في الولاية.

ووفق صحيفة بيلد الألمانية، فإن الشرطة طوقت منزل حاكم الولاية، ووفرت له حماية كبيرة، ومنعت المتظاهرين من الاقتراب منه.

واضطر المتظاهرون في النهاية إلى التوقف بأحد ساحات البلدة، والترجل من السيارات، والتظاهر ضد إجراءات الإغلاق.

ولوح المتظاهرون بأعلام ألمانيا، وحملوا لافتات تندد بالإغلاق الكامل وتقييد الحريات لمواجهة أزمة تفشي جائحة "كورونا".

ونظم مدير معرض سيارات يدعى فرانك ليسكي، المسيرة تحت عنوان "الحفاظ على الحريات الأساسية ضد التطعيمات الإجبارية والفاشية السياسية".

ووصف المشاركون فيروس "كورونا" بـ"المؤامرة"، فيما قالت المتحدثة باسم الشرطة، فرانزيسكا شولنبرغ إن "الأمن سجل مخالفات في المظاهرة بسبب عدم ارتداء المشاركين غطاء الأنف والفم "كمامات".

وتشهد ألمانيا إعلاقا كاملا منذ ديسمبر كانول أول 2020، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، لكن يرفض جزء من الألمان هذه الإجراءات ويروها محاولة لتقييد الحريات.