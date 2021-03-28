شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل.. قطار «سوهاج» بلا سائق ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فجرت مصادر مطلعة على سير التحقيقات بهيئة السكك الحديدية المصرية مفاجأة من العيار الثقيل، في حادث تصادم قطاري سوهاج جنوب القاهرة (الجمعة) وراح ضحيته 20 شخصا وإصابة 185 آخرين.

إذ أكدت المصادر أن سائق القطار القادم من الخلف ترك القطار لمساعده لاستكمال رحلته بحجة اللحاق بموعد، فيما قفز المساعد من القطار قبل الاصطدام وتركه يلقى مصيره. ووفق صحف مصرية (الأحد)، سلم السائق نفسه للسلطات واعترف بفعلته وتفاصيل أخرى سيعلن عنها النائب المصري العام بعد انتهاء التحقيقات، لاسيما أن رواد التواصل تداولوا رسالة صوتية تطالب السائق ومساعده بالتوقف حتى لا يصطدم بالقطار المتوقف، إلا أن أحدا لم يتلق الرسالة.