معالجة 204 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين رصدت جولات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تراخي 1529 مسجدا، عالجت الفرق الرقابية 204 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين، وذلك من خلال 21350 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا ، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ثمانية أسابيع 167.848 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، ولجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، مؤكدة أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد. ودعت الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933. من المخالفات:





عدم لبس الكمامة



عدم إحضار السجادة



عدم تحقيق التباعد الجسدي



عدم التقيد بمواقيت الصلوات



فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة



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