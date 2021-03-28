342 عيادة طبية بمدارس عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد العيادات الطبية في المدارس التابعة لإدارة التعليم في منطقة عسير 342 عيادة مدرسية، مجهزة من قبل وزارة الصحة، و300 عيادة بجهود ذاتية من قادة وقائدات المدارس، وتشرف عليها إدارة الشؤون الصحية المدرسية. وأوضح مدير عام التعليم سعد الجوني، أن العيادات توزعت على المجمعات ومدارس المنطقة، وتزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة، فيما عقدت دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس لتدريبهم على الاستخدام الأمثل للأجهزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة والبيئة المدرسية، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية.



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