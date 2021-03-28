خياط سفيرا في وزارة الخارجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء على تعيين محمد بن عبدالغني بن محمد خياط على مرتبة «سفير» في وزارة الخارجية بالمرتبة الـ15. وعمل خياط، الذي يحمل الدكتوراه في العلوم السياسية، في بعثات خارجية عدة شملت لبنان والتشيك وهولندا، إلى أن عين سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى كينيا، إضافة إلى عمله سفيرا غير مقيم لدى الصومال ومالاوي وجزر سيشل، ونائبا لسفير المملكة لدى لاهاي.



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