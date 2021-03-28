شكرا لقرائتكم خبر نجران أقل المناطق في مخالفات الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
- الرياض 9915
- مكة المكرمة 7222
- الشرقية 4112
- القصيم 2375
- المدينة المنورة 1697
- الجوف 1241
- تبوك 861
- الباحة 746
- عسير 676
- الحدود الشمالية 606
- حائل 597
- جازان 181
- نجران 77
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