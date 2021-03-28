نجران أقل المناطق في مخالفات الإجراءات الاحترازية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 30,306 مخالفات، وذلك للفترة من 8 إلى 14 شعبان، جاءت نجران الأقل بين المناطق بواقع 77 مخالفة، بينما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ9915، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7222. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.





الرياض 9915



مكة المكرمة 7222



الشرقية 4112



القصيم 2375



المدينة المنورة 1697



الجوف 1241



تبوك 861



الباحة 746



عسير 676



الحدود الشمالية 606



حائل 597



جازان 181



نجران 77





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