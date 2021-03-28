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نجران أقل المناطق في مخالفات الإجراءات الاحترازية

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس 30,306 مخالفات، وذلك للفترة من 8 إلى 14 شعبان، جاءت نجران الأقل بين المناطق بواقع 77 مخالفة، بينما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ9915، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7222.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.


  • الرياض 9915
  • مكة المكرمة 7222
  • الشرقية 4112
  • القصيم 2375
  • المدينة المنورة 1697
  • الجوف 1241
  • تبوك 861
  • الباحة 746
  • عسير 676
  • الحدود الشمالية 606
  • حائل 597
  • جازان 181
  • نجران 77

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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