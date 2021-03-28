رصد 270 مخالفة بلدية في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 7364 جولة رقابية نفذتها أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها عن إغلاق 183 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 270 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة.



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