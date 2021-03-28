تعليق سفر الإفطار والاعتكاف في المسجد الحرام خلال رمضان

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وأكد الرئيس العام للرئاسة شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين، لافتا إلى أن خطة هذا العام تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
جاء ذلك ضمن اللقاء الإعلامي السنوي -عن بعد- والذي تنظمه الرئاسة لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
خطة الرئاسة
وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين أن خطة الرئاسة تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين من دروس وبرامج ودروس علمية وتوجيهية إلى العالم أجمع، مشيرا إلى أن المترجمين العاملون في المسجد الحرام يقدمون خدمة الإرشاد المكاني وترجمة الأسئلة للمفتين بـ(23) لغة، مشيرا إلى أن عدد اللغات المستخدمة في ترجمة الخطب والدروس والمحاضرات 10 لغات، وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب بالمسجد الحرام.
توفير مترجمين
وأبان أن الرئاسة خصصت 5 مصليات داخل المسجد الحرام إضافة إلى الساحة الشرقية، كما تم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، فضلا عن تخصيص مصليات مهيأة لذوي الإعاقة إضافة لدورات مياه خاصة بالساحة الشرقية، وأمام جسر أجياد، وباب الملك فهد مع توفير مترجمين بلغة الإشارة لخطبة الجمعة. وأوضح أنه في ظل استمرار رفع المشربيات والحافظات فإن رئاسة شؤون الحرمين تستهدف توزيع مائتي ألف عبوة يوميا، إضافة إلى تسيير قوافل ماء زمزم لجنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية.
منظومة الخدمات وأضاف «إنه في ظل استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف تستعد الرئاسة لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة».
من جهته قال وزير الإعلام ماجد القصبي «لقد تشرفت هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة الحضارية ورسالتها العالمية مؤكدا على استعداد الوزارة وسعيها لإمداد الرئاسة بكافة الكوادر الإعلامية لنشر منظومة الخدمات الكبيرة التي تبذل لقاصدي الحرمين الشريفين.
- مواد التطهير: 60 ألف لتر يوميا
- غسيل وتعقيم كامل المسجد الحرام يوميا: 10 مرات
- الماء المستخدم في الغسيل يوميا: 86.400 لتر
- كاميرات الفحص الحراري: 30
الخدمات الالكترونية:
- تطبيق: الحرمين
- تطبيق: معتمرون
- منصة: منارة الحرمين
- تطبيق: تنقل
- تطبيق: منجز
- تطبيق: المقصد
سقيا زمزم
- العربات الخاصة بالمطاف: 10عدد الحقائب: 10
- عدد العبوات: 200 ألف يوميا
الخدمات التطوعية المقدمة:
- تنظيم المسارات داخل الحرم
- ترتيب المصليات في كافة المواقع
- توجيه النساء لمصلياتهن
- تطبيق الإجراءات الاحترازية
- تحقيق التباعد الجسدي
- الفرز البصري في المداخل
- دفع العربات لكبار السن
- نقل كبار السن بالعربات الكهربائية
- عدد المداخل والمخارج الصلاة: 16
- نقاط الفرز: 7
- عدد المداخل والمخارج العمرة: 7
- نقاط الفرز: 6
- إجمالي الكوادر البشرية: 9322
- العدد الإجمالي للموطفين: 3715
- العدد الإجمالي للعاملين: 3400
- العدد الإجمالي للموظفات: 707
- العدد الإجمالي للعاملات: 900
- كاميرات الفحص الحراري: 30
- جهاز تعقيم بنشر الرذاذ: 20
- مضخات التعقيم: 150
- صبانات تعقيم: 300
- معدات الغسيل: 100
- مسارات الطواف: 14
التطوع:
- مجالات التطوع: 6
- ساعات التطوع: 150 ألف ساعة
- عدد المتطوعين: 30 ألف متطوع ومتطوعة
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