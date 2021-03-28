شكرا لقرائتكم خبر تعليق سفر الإفطار والاعتكاف في المسجد الحرام خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعتمرين والمصلين إلى أخذ لقاح فيروس كورونا ، والتقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظا على صحة المعتمرين وسلامتهم.

وأكد الرئيس العام للرئاسة شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين، لافتا إلى أن خطة هذا العام تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك ضمن اللقاء الإعلامي السنوي -عن بعد- والذي تنظمه الرئاسة لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

خطة الرئاسة

وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين أن خطة الرئاسة تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين من دروس وبرامج ودروس علمية وتوجيهية إلى العالم أجمع، مشيرا إلى أن المترجمين العاملون في المسجد الحرام يقدمون خدمة الإرشاد المكاني وترجمة الأسئلة للمفتين بـ(23) لغة، مشيرا إلى أن عدد اللغات المستخدمة في ترجمة الخطب والدروس والمحاضرات 10 لغات، وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب بالمسجد الحرام.

توفير مترجمين

وأبان أن الرئاسة خصصت 5 مصليات داخل المسجد الحرام إضافة إلى الساحة الشرقية، كما تم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، فضلا عن تخصيص مصليات مهيأة لذوي الإعاقة إضافة لدورات مياه خاصة بالساحة الشرقية، وأمام جسر أجياد، وباب الملك فهد مع توفير مترجمين بلغة الإشارة لخطبة الجمعة. وأوضح أنه في ظل استمرار رفع المشربيات والحافظات فإن رئاسة شؤون الحرمين تستهدف توزيع مائتي ألف عبوة يوميا، إضافة إلى تسيير قوافل ماء زمزم لجنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية.

منظومة الخدمات وأضاف «إنه في ظل استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف تستعد الرئاسة لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة».

من جهته قال وزير الإعلام ماجد القصبي «لقد تشرفت هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة الحضارية ورسالتها العالمية مؤكدا على استعداد الوزارة وسعيها لإمداد الرئاسة بكافة الكوادر الإعلامية لنشر منظومة الخدمات الكبيرة التي تبذل لقاصدي الحرمين الشريفين.







مواد التطهير: 60 ألف لتر يوميا



غسيل وتعقيم كامل المسجد الحرام يوميا: 10 مرات



الماء المستخدم في الغسيل يوميا: 86.400 لتر



كاميرات الفحص الحراري: 30



الخدمات الالكترونية:





تطبيق: الحرمين



تطبيق: معتمرون



منصة: منارة الحرمين



تطبيق: تنقل



تطبيق: منجز



تطبيق: المقصد



سقيا زمزم





العربات الخاصة بالمطاف: 10عدد الحقائب: 10



عدد العبوات: 200 ألف يوميا



الخدمات التطوعية المقدمة:





تنظيم المسارات داخل الحرم



ترتيب المصليات في كافة المواقع



توجيه النساء لمصلياتهن



تطبيق الإجراءات الاحترازية



تحقيق التباعد الجسدي



الفرز البصري في المداخل



دفع العربات لكبار السن



نقل كبار السن بالعربات الكهربائية







عدد المداخل والمخارج الصلاة: 16



نقاط الفرز: 7



عدد المداخل والمخارج العمرة: 7



نقاط الفرز: 6



إجمالي الكوادر البشرية: 9322



العدد الإجمالي للموطفين: 3715



العدد الإجمالي للعاملين: 3400



العدد الإجمالي للموظفات: 707



العدد الإجمالي للعاملات: 900







كاميرات الفحص الحراري: 30



جهاز تعقيم بنشر الرذاذ: 20



مضخات التعقيم: 150



صبانات تعقيم: 300



معدات الغسيل: 100



مسارات الطواف: 14



التطوع: