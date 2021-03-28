كم حقيبة يسمح بها قطار الحرمين ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستأنف قطار الحرمين رحلاته اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، فيما تتواصل عملية الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للقطار اعتبارًا من يوم الاثنين 15 مارس الجاري تمهيدًا لإعادة التشغيل وفق الخطة المعلنة.

شروط حمل الأمتعة في قطار الحرمين:

ويحق لكل راكب اصطحاب حقيبة واحدة كبيرة وفق المواصفات التالية:

الوزن الأقصى 25 كيلو

الأبعاد القصوى: الطول 65 سم، العرض 55 سم، الارتفاع 35 سم

كما يمكن أيضًا اصطحاب الحقائب اليدوية التالية:

حقيبة قابلة للطي

حقيبة كمبيوتر محمول

حقيبة نسائية

الحقيبة الخاصة باحتياجات الأطفال الرضع

كما أن جميع المقاعد على متن قطار الحرمين مزودة برفوف علوية كافية لتخزين الأمتعة والحقائب اليدوية، وكذلك رفوف خاصة بالأمتعة ذات الأحجام الكبيرة.

الأمتعة المحظورة في قطار الحرمين:

ولضمان سلامة الجميع يحظر نقل أي من الأمتعة التالية: المواد المشعة

المواد المتفجرة والحارقة

المواد المسببة للتآكل

المواد السامة.

المؤكسدات والبيروكسيدات العضوية

أي مواد محظورة حسب الأنظمة السعودية يمنح اصطحاب الأشياء التالية على متن القطار: ​جميع أنواع الأسلحة (بما في ذلك ألعاب الأطفال التي تكون مماثلة للأسلحة الحقيقية).

حاويات مضغوطة (مثل الولاعات الكبيرة، أسطوانة الغاز).

أدوات حادة (مثل السكاكين، الدريل، مقص كبير).

المجوهرات والذهب والنقود التي تتجاوز قيمتها أكثر من 60.000 ريال سعودي.

يجب فحص الكمبيوتر المحمول من خلال تمريره على آلة الأشعة السينية. ​​​​​​​​​​​​​​​​​

المشروبات والأطعمة: يُسمح فقط بالمشروبات، التي يتم تحديدها بدقة، ومعبأة في عبوة صغيرة أصلية تُحمل بيد الراكب. يُسمح فقط بالأطعمة المغلفة بشكل محكم ويحتفظ بها داخل الأمتعة. ​​​​​​​​​​​​​​​​​



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