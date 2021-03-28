أمانة الرياض تعتمد مواصفات الجلسات الخارجية للمطاعم والكافيهات بشارع التحلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمدت أمانة الرياض دليلًا مخصصًا لتصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافيهات على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدينة، وتنظيم إشغال الأرصفة وفق آلية تزيد من جاذبية الطريق.

الارتقاء بجودة الحياة:

ويتضمن الدليل العديد من المستهدفات المتماشية مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، ومن أبرزها، مساهمته في الحد من التلوث البصري والحفاظ على الرصيف من التعديات غير النظامية، وتحسين المشهد الحضري من خلال توحيد هوية وهيئة الجلسات لتتكامل فيما بينها بطريقة منظمة على الأرصفة، إضافة إلى تحقيق انسيابية أكبر في حركة المشاة على الرصيف دون وجود أي عوائق.

متطلبات الجلسات الخارجية:

وسيرشد الدليل أصحاب المطاعم والمقاهي إلى آلية تنظيم جلساتهم الخارجية بناءً على رسوم توضيحية تحدد المسافات اللازمة فيما بين الجلسات، والمساحات التي يجب تخصيصها للمشاة، وأماكن وضع أحواض الأشجار، ونوعية المظلات المسموح استعمالها، وغيرها من الضوابط والمعايير التنظيمية التي ستسهم في الحد من ارتكاب المخالفات أثناء إشغال الأرصفة.

ويأتي دليل تصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافيهات على شارع التحلية، امتدادًا لاهتمام أمانة منطقة الرياض بتعزيز تفاعل السكّان مع المدينة، والارتقاء بجودة الحياة فيها، والاستفادة من المكتسبات الحالية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.

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