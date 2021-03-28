المرور: 4 إرشادات قبل الانتقال إلى مسار لآخر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن عدد من الإرشادات الواجب اتباعها لقيادة آمنة، وأكدت على قائد كل مركبة بالالتزام بها قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر؛ حرصًا على أرواح المواطنين.

4 إرشادات مرورية:

ووضع المرور على صفحته الرسمية عبر “تويتر” 4 إرشادات لقائدي المركبات يجب اتباعها قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر، وهي:

التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.

التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

9 أماكن يُمنع الوقوف بها:

وكانت الإدارة العامة للمرور أعادت، في وقت سابق، التذكير بالأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها؛ وذلك لضمان السيولة المرورية، وعدم تطبيق الغرامات على المركبات المخالفة.

المرور يحدد الأماكن المحظورة:

وكشفت إدارة المرور، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على تويتر، عن 9 أماكن يُمنع الوقوف بالمركبات فيها وهي:

الجسور.

بعرض الطريق أو في منتصفه.

ممرات المشاة.

على بُعد (15 مترًا) أو أقل من إشارة ضوئية.

الأرصفة المخصوصة لسير المشاة.

أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.

على بُعد (15 مترًا) أو أقل من منعطف.

على بُعد أقل من (متر ونصف) من ممرات طلبة المدارس.

عكس اتجاه السير.

الاستعلام عن المخالفات المرورية:

وفي سياق آخر، يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر.

الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

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