تدشين 6 مشاريع صحية في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، عددًا من المشاريع الصحية بمحافظة حفر الباطن.

افتتاح مركز المهارات:

وتضمنت المشاريع افتتاح مركز المهارات في مديرية الشؤون الصحية وقاعة التدريب والمناسبات، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية في مستشفى الملك خالد العام تناولت تدشين جراحة اليوم الواحد بسعة 20 سريرًا ومزودة بغرفة عمليات وغرفة إفاقة، وتحسين وتطوير بيئة العمل لقسم الأشعة بالمستشفى وتفعيل نظام المعلومات الصحية، والذي يعتمد على أحدث التقنيات في الملفات الطبية والذي يعزز تجربة المستخدم واعتماد النظام الإلكتروني بجميع التعاملات داخل المستشفى، بالإضافة إلى إمكانية الوصول باستخدام الأجهزة المحمولة وحفظ جميع مراجعات المرضى ونتائج الفحوصات والأشعة إلكترونيًّا.

زيادة أسرة طوارئ الولادة:

كما دشن سمو محافظ حفر الباطن ومعالي وزير الصحة تطوير طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال، والذي تم زيادة عدد الأسرة من 15 سريرًا إلى 26 سريرًا بنسبة 73%، إضافة إلى تدشين مركز صحي المحمدية ومركز صحي درب الإبل إلكترونيًّا وفق هوية الوزارة الجديدة المعتمدة، إضافة إلى افتتاح مركز قوقعة الأذن بمستشفى حفر الباطن المركزي وتدشين واجهة المستشفى وتطوير الصالة الرئيسية في المستشفى.

جهود صحة حفر الباطن:

وقدّم سموه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من اهتمام ودعم لا محدود لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين، كما قدم شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة من الشؤون الصحية بالمحافظة، منوهًا بجهود منسوبي ومنسوبات صحة حفر الباطن.

فيما قدّم مدير الشؤون الصحية، ناصر الصافي، شكره لمحافظ حفر الباطن على دعم وتشجيع وحرص سموه على القطاع الصحي بالمحافظة، وبمتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مؤكدًا حرصه وزملاءه على كل ما فيه خدمه أهالي المحافظة في مختلف الجوانب الصحية.

تفقد مركز اللقاحات:

وفي ختام الجولة زار محافظ حفر الباطن ووزير الصحة مركز اللقاحات بمحافظة حفر الباطن للاطلاع على سير العمل بحضور رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر، واطلع معاليه على إجراءات الدخول والعيادات المتوفرة والكوادر المؤهلة، واستمع لشرح مفصل من قبل مدير صحة حفر الباطن على ما يحتويه المركز من إمكانيات مادية وبشرية، فيما قدم معاليه شكره وتقديره للعاملين بالمركز ودورهم الحيوي للسعي لتحقيق الهدف المأمول.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية الأستاذ عبدالرحمن العيبان، ووكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ووكيل الوزارة للإمدادات والشئون الهندسية المهندس فهد الربيعان، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ويرافقهم مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي.

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