وزير الصحة يهنئ الفائزين بجائزة عصاميون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-الرياض

هنأ وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، الفائزين بجائزة “عصاميون” في المسار الصحي والتي تُعد إحدى مبادرات مؤسسة السبيعي الخيرية.

مبادرات عصاميون :

جاء ذلك خلال إطلاع الربيعة على عرض عن الجائزة والمبادرات التي قدّمها العصاميون الأربعة الفائزين بالمسار الصحي، حيث سُتساهم هذه المبادرات في تعزيز الصحة النفسية، وإنشاء مركز بحثي ابتكاري باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض السرطانية والاختلال الجيني، وإنشاء منصة سواعد الصحة الرقمية، والطب الوقائي من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطانية لتحسين جودة الحياة.

تشجيع القطاع الخاص:

وأعرب وزير الصحة عن شكره على القائمين على الجائزة وأهدافها وخصوصاً في المسار الصحي، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص من خلال إستراتيجية قائمة حالياً ستُحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠م ذات الصلة، منوهاً بأن تشجيع ودعم الاستثمار في القطاع الصحي هو أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية ويُساهم بشكل مباشر في بناء النظام البيئي المتكامل لصناعة الرعاية الصحية في المملكة.

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