التجارة تستدعي 49,381 مركبة إضافية من تويوتا لخلل خطير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن توسيع حملة استدعاء مركبات تويوتا لتشمل 49,381 مركبة إضافية من ماركات تويوتا “لاندكروزر/برادو/اف جي كروزر/فورتشنر/هايلكس/افالون/هياس/انوفا/كورولا”.

سبب الاستدعاء:

وأوضحت التجارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد، أن تاريخ إصدار المركبات 2020-2014، مشيرةً إلى أن سبب الاستدعاء وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديث أرقام الهياكل للاستدعاءات المُعلنة سابقاً والمتعلقة باستبدال مضخة الوقود في موقع “استدعاء” لتشمل أرقام هياكل إضافية، يرجى التحقق من شمولية رقم هيكل المركبة في الاستدعاء.



شارك الخبر