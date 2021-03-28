تعليم الليث يستعرض خطط ترحيل الكتب الدراسية للعام المقبل

ترأس مدير تعليم الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح اليوم، الاجتماع الدوري الأول للجنة الاستعداد المركزية للعام الدراسي المقبل 1442/ 1443هـ، للاطلاع على الخطط والبرامج المعدة لبرنامج الاستعداد.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعدة للشؤون التعليمية بنات هدية محمد البركاتي، وكافة أعضاء وعضوات لجنة الاستعداد.