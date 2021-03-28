شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يهنئ الفائزين بجائزة «عصاميون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنأ وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الفائزين بجائزة «عصاميون» في المسار الصحي التي تُعد إحدى مبادرات مؤسسة السبيعي الخيرية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على عرض عن الجائزة والمبادرات التي قدّمها العصاميون الأربعة الفائزون بالمسار الصحي حيث سُتساهم هذه المبادرات في تعزيز الصحة النفسية، وإنشاء مركز بحثي ابتكاري باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض السرطانية والاختلال الجيني، وإنشاء منصة سواعد الصحة الرقمية، والطب الوقائي من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطانية لتحسين جودة الحياة.

وأعرب وزير الصحة عن شكره على القائمين على الجائزة وأهدافها وخصوصاً في المسار الصحي، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص من خلال إستراتيجية قائمة حالياً ستُحقق بإذن الله مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ذات الصلة، ومنوها إلى أن تشجيع ودعم الاستثمار في القطاع الصحي هو أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية ويُساهم بشكل مباشر في بناء النظام البيئي المتكامل لصناعة الرعاية الصحية في المملكة.