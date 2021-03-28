شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يكرم الفائزين في بحوث كاوست والمؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي، كما كرّم البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المسابقتين 3 ملايين و300 ألف ريال.

وكرّم الفيصل الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بجوائز إجمالية تبلغ قيمتها مليوناً و300 ألف ريال،«الجائزة الكبرى» وقيمتها مليون ريال تحدي الأوضاع المحيطة ومساندة القرارات التنبئية، وفي تحدي الرعاية الصحية فازت منصة صفا الرقمية للإشراف على صحة الحجاج والمعتمرين وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفي تحدي إدارة الأفواج فازت مبادرة إدارة الأفواج من خلال منصة الحج الذكية وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفازت في تحدي النقل والمواصلات مبادرة تعزيز تنقلات الحجاج والمعتمرين من خلال الذكاء الاصطناعي وقيمتها 100 ألف ريال.

وأوضحت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله الدكتورة «نجاح العشري»، أن مشاركة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي تعتبر الأولى للجامعة والتي تخرج فيها الجامعة خارج أسوارها من خلال إطلاق تحدي الجامعة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة مبينة أن الجامعة تمكنت من استقطاب وتحكيم أكثر من 1300 نموذج ترشيح من 30 دولة حول العالم في مسارات المسابقة الثلاثة وهي الرعاية الصحية والنقل والمواصلات وإدارة الأفواج.

وأشار رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان إلى أن الجامعة تفتخر بأعمال الشباب السعودي الموهوب والتي ستحدث مستقبلاً رائداً ينعكس على تجربة الحجاج والمعتمرين وأن الأعمال الفائزة في تحدي الجامعة سيكون لها أثرها الكبير في مستقبل الأيام.

من جانبه أعلن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط عن تبني الوزارة لمخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (أفكار وحلول للحج والعمرة) وتمكينها خلال موسمي الحج والعمرة.

الفائزون في بوابة مكة الرقمية

كرّم أمير منطقة مكة المكرمة البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار وحصلت البحوث الفائزة والبالغ عددها 20 بحثاً على جوائز مالية تقدر بمليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل فائزة.

والبحوث الفائزة هي نظام لاكتشاف مكبات النفايات المخالفة والتلوث البيئي اعتماداً على طائرات الدرونز من (جامعة المؤسس)، النمذجة الرياضية والتحسين لإزالة الألوان من الأصباغ باستخدام اتحاد ميكروبي بحري تم جمعه من ساحل البحر(جامعة المؤسس)، كشف التصحر عن طريق تصنيف الصور الجوية (جامعة الحدود الشمالية)، أهمية التخلص الآمن من الأدوية (جامعة المؤسس)، التعليم الإلكتروني بتوظيف ألعاب الفيديو (من جامعة المؤسس)، التمكين الرقمي لطلاب ذوي الإعاقة البصرية (جامعة المؤسس)، تطوير نموذج لأنشطة التعليم الإلكتروني القائمة على المحفزات الرقمية (جامعة المؤسس).

ومن البحوث الفائزة تطوير أنظمة تعليم إلكترونية ذكية تفاعلية ذات ردود فعل (جامعة المؤسس)، تحليل حركة المشاة من خلال شبكة معقدة من ممرات النقل بمشعر منى (جامعة أم القرى)، تطوير وتصنيع نظام إدارة مواقف المركبات لخدمة الحج والعمرة (جامعة جدة)، مراقبة تدفق الحشود في الأماكن المقدسة باستخدام الذكاء الاصطناعي (جامعة المؤسس)، التعداد والتقسيم لدعم صنّاع القرار أثناء الحج عبر شبكة من الطائرات بدون طيار (جامعة جدة)، توفير نهج قبول في مفهوم احضر جهازك الخاص من منظور الأمن السيبراني (جامعة أم القرى)، نظام أمن لشحن السيارات الكهربائية (جامعة المؤسس)، تطوير نظام أمني مبتكر لكشف التسلل في شبكة سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء في نظم الرعاية الصحية (جامعة حائل)، تطوير مصنفات تعلم الآلة لاكتشاف البرمجيات الخبيثة في ملفات PDF (جامعة أم القرى)، تصور مقترح لتوظيف المنهج الخفي في تنمية القيم الرقمية للمتعلمين وفقاً لرؤية 2030 (جامعة المؤسس)، الانتماء الوطني في الفضاء السيبراني (تعليم جدة)، العلاقة بين الوعي بالأمن السيبراني وثقافة الانتماء لدى طلبة المرحلة الثانوية (جامعة المؤسس) وأخيراً أثر الرقمنة على شعور المواطن بالانتماء القومي: يزيد أم ينقص؟ من جامعة المؤسس.