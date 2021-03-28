شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يتفقد عددا من مشاريع جدة التنموية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم (الأحد)، يرافقه أمين جدة صالح التركي، عددًا من المواقع بمحافظة جدة، التي تشهد تنفيذ مشاريع تنموية.

واستهلّ الأمير مشعل بن ماجد الجولة الميدانية بالحديقة الصخرية جنوب المحافظة، مطّلعًا على الأعمال الفنية الجدارية، بعدها زار ساحة جامع العزيزية بحي البغدادية الشرقية.

وتضمّنت جولته منطقة بحيرة الأربعين، مستمعًا لشرحٍ موجزٍ عن سير العمل بتطوير المنطقة ومراحل المشروع، مختتمًا جولته بشارع المدن بحي البغدادية الغربية.

وشدّد محافظ جدة خلال الجولة على مواصلة جودة التنفيذ.