متحدث الصحة: تجمعات المنازل رفعت إصابات كورونا إلى 70%

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وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة رصدت خلال المدة الماضية ارتفاعا ملحوظا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك في الحالات الحرجة، مرجعا ذلك إلى التجمعات داخل المنازل بنسبة 60% إلى 70%، حاثا الجميع على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية سواء لمن أخذ اللقاح أو من لم يأخذه.
وأفاد العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها عبر مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة بلغت 4053069 جرعة معطاة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 388325 حالة، فيما تم تسجيل 389 حالة شفاء جديدة وسبع حالات وفاة.
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