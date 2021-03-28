6902 قطاع غير ربحي بالمملكة تسهم بـ 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي

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وكشف التقرير عن ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة؛ لتصل إلى أكثر من 8 مليارات ريال سنويا، وهي في طريقها لتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مستعرضا حجم مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية، والاقتصاد الوطني، وخلق الوظائف اللائقة، ومشاركة المجتمع من خلال العطاء والتطوع.
وأوضح أن القطاع غير الربحي السعودي تجاوز مستهدفه في برنامج التحول الوطني لعام 2020م للوصول إلى 50 ألف وظيفة؛ إذ أشارت الدراسة إلى وصول عدد المشتغلين في منشآت القطاع غير الربحي السعودي حتى اليوم إلى 72,151 موظفا وموظفة، بنسبة توطين وصلت إلى 78%.
وبين التقرير أن أغلب القطاعات تركزت في مجالات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني والخدمات الاجتماعية، مقابل وجود ضعيف للمنظمات غير الربحية في مجالات البيئة والتعليم والأبحاث والثقافة والترفيه.
وأبان أن عدد المتطوعين السعوديين خلال عام 2018م بلغ 3,7 ملايين متطوع، أغلبهم يعملون بشكل مستقل وفردي دون الانضمام إلى منظمة غير ربحية، ويفضلون تقديم العمل التطوعي في مجالات التعليم وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بدافع حب مساعدة الآخرين، وتلبية الواجب الوطني.
وقدم التقرير في ختامه عددا من التوصيات، إضافة إلى مراجعة مستوى تحقق توصيات خارطة طريق تمكين القطاع غير الربحي المقترحة في الإصدار الأول للتقرير في عام 2018م، وتقديم توصيات جديدة لمعالجة بعض التحديات المستجدة.
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