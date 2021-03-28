شكرا لقرائتكم خبر 850 مليون ريال لمشاريع تصريف مياه الأمطار بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية تفاصيل مخطط تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام الجاري والمستقبلي، والذي تقدر تكلفته بـ 850 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن المساحة الإجمالية لضاحية الملك فهد تبلغ 29 مليون م2، وهو أحد أكبر الأحياء في المنطقة، حيث خصصت الأمانة جزءا من موازنتها السنوية لتنفيذ أعمال البنى التحتية من سفلتة الطرق والإنارة وتطوير المداخل وإنشاء الحدائق، ومشاريع تصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى مراحل مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها، وإنشاء محطة وشبكات انحدار لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني، وجزء من الحي السادس والحي الخامس، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد، وأن تكلفة المشاريع تبلغ 250 مليون ريال.

وبين أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصـاميم لجميع أحياء ضاحية الملك فهد لتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يبلغ إجمالي تكلفتها 600 مليون ريال، وتتمثل فـي اسـتكمال شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطة تصـريف مياه الأمطار بجنوب الضـاحية وخط الطـرد، وسيتم طرح تلك المشاريع وفقا للمخصصات المالية المتوفرة.

من جهة ثانية شاركت أمانة المنطقة الشرقية مساء أمس الأول، في فعالية ساعة الأرض العالمية، حيث تم إطفاء عدد كبير من أعمدة الإنارة في كل من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءا من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.