مكاتب الصلح بالنيابة العامة تعالج 62% من القضايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت مكاتب الصلح في النيابة العامة معالجة 4726 قضية، قبل وصولها إلى المحكمة، خلال عام 2020م، حيث بلغت نسبة القضايا التي انتهت بالصلح ما نسبته 62% من مجموع القضايا المحالة للمكاتب.

واحتل مكتب الصلح بالرياض المرتبة الأولى في قضايا الصلح بـ 1473 قضية، وتلته مكاتب الصلح بمكة المكرمة بـ1256 قضية، ثم مكتب الصلح بالمدينة المنورة بـ 575 قضية، وما عدده 1422 قضية في مكاتب الصلح في باقي فروع النيابة العامة بالمملكة.

وجاءت القضايا الأسرية في مقدمة القضايا المعالجة بمجموع 2852 قضية.

يذكر أن مكاتب الصلح بالنيابة العامة تقوم بناءاتها على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية، واستحدث بقرار النائب العام الشيخ سعود المعجب بهدف تحقيق مصلحة المجني عليه، والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتخفيف العبء على المحاكم الجزائية.

الهدف من مكاتب الصلح :







مكتب الصلح بالرياض: 1473 قضية



مكاتب الصلح بمكة: 1256 قضية



مكتب الصلح بالمدينة : 575 قضية



باقي فروع النيابة العامة: 1422



مكاتب الصلح بالنيابة: