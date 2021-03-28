شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 15 طن خردوات وأخشاب في جبل غراب بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت حملات رقابية نفذتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة أمس على الباعة الجائلين المخالفين في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي، 15 طنا من الخردوات والأدوات المنزلية والأخشاب كانت بحوزة الباعة الجائلين المخالفين في جبل غراب.

وتمكنت الفرق الميدانية من مصادرة «طن» من الخضراوات المتنوعة، وتسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها، كما قامت الفرق الرقابية ببلدية الغزة الفرعية بتنفيذ جولات ميدانية على سوق السمك المركزي بجرول؛ أسفرت عن إتلاف 9 كجم من الأسماك.

ودعت وكالة البلديات الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.