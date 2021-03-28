جامعة المؤسس تتصدر البحوث الفائزة في مسابقة تحدي «كاوست»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس، الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟).

كما كرم البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار -إحدى مبادرات الملتقى الريادية- التي تحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز، ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المسابقتين 3 ملايين و300 ألف ريال.

جوائز المسابقة

وتبلغ قيمة مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مليون و300 ألف ريال، موزعة للفائز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال (تحدي الأوضاع المحيطة ومساندة القرارات التنبؤية)، وفي تحدي الرعاية الصحية فازت منصة (صفا الرقمية) للإشراف على صحة الحجاج والمعتمرين، وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفي تحدي إدارة الأفواج فازت مبادرة (إدارة الأفواج) من خلال منصة الحج الذكية وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، فيما فازت في تحدي النقل والمواصلات مبادرة (تعزيز تنقلات الحجاج والمعتمرين) من خلال الذكاء الاصطناعي وقيمتها 100 ألف ريال.

حلول رقمية للحج والعمرة

وأوضحت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح العشري أن مشاركة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي تعد الأولى للجامعة التي تخرج فيها الجامعة خارج أسوارها من خلال إطلاق تحدي الجامعة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة، مبينة أن الجامعة تمكنت من استقطاب وتحكيم أكثر من 1300 نموذج ترشيح من 30 دولة حول العالم في مسارات المسابقة الثلاثة كالرعاية الصحية والنقل والمواصلات وإدارة الأفواج.

من جانبه أكد رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان أن الجامعة تفتخر بأعمال الشباب السعودي الموهوب التي ستحدث مستقبلا رائدا ينعكس على تجربة الحجاج والمعتمرين، لافتا إلى أن الأعمال الفائزة في تحدي الجامعة سيكون لها أثرها الكبير في مستقبل الأيام.

من جهته أعلن نائب وزير الحج والعمرة الدكتورعبدالفتاح مشاط تبني الوزارة لمخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (أفكار وحلول للحج والعمرة ) وتمكينها خلال موسمي الحج والعمرة.

تكريم الفائزين

عقب ذلك كرم أمير منطقة مكة المكرمة البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار -إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي- في دروته الحالية تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟) وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز، وحصلت البحوث الفائزة البالغ عددها 20 بحثا على جوائز مالية تقدر بمليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل جائزة.

والبحوث الفائزة هي نظام لاكتشاف مكبات النفايات المخالفة والتلوث البيئي اعتمادا على طائرات الدرونز المسيرة والذكاء الاصطناعي من جامعة الملك عبدالعزيز، والنمذجة الرياضية والتحسين من خلال تطبيق منهجية سطح الاستجابة والتصميم التجريبي للمزيج الأمثل لإزالة الألوان من الأصباغ باستخدام اتحاد ميكروبي بحري تم جمعه من ساحل البحر بجدة.

من البحوث الفائزة:

