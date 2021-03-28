شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشار قانوني : أموال التسول قد تستخدم في تمويل الإرهاب أو الإتجار بالبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أبرز أهداف مشروع نظام مكافحة التسول وجمع التبرعات بدون ترخيص.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن نظام مكافحة التسول جاء من أجل القضاء على هذه الظاهرة، ومنع استخدام الأموال التي يتحصل عليها المتسول في الاتجار بالأطفال أو تمويل جماعات إرهابية.

ونوه بأن عقوبة التسول تتضمن السجن والغرامة، وترحيل المقيم الذي يمارس التسول ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى.

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