شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السديس يعلن عن موعد فتح باب الملك عبد العزيز في الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، أن باب الملك عبد العزيز في الحرم سيفتح خلال شهر رمضان المقبل.

وقال عبدالرحمن السديس خلال لقاء على قناة "الإخبارية" إنه وقف على إنهاء وقرب جاهزية فتح باب الملك عبد العزيز لرواد الحرم.

وشدد على حرصه على توسيع الرقعة الخضراء حول الحرمين الشريفين، لكي تكون بيئة الحرمين جاذبة، وكي يؤدي الزوار شعائرهم في جو مناسب غير ملوث.