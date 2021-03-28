شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استشاري: يمكن لمن أخذ لقاح كورونا التبرع بالدم بدون مشاكل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح البروفيسور عوض العمري استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، أن الحاصلين على لقاح كورونا يمكنهم التبرع بالدم بدون أي مشاكل إذا كان المتبرع من الأشخاص الجائز لهم ذلك.

وقال عوض العمري خلال مداخلة مع برنامج "في أسبوع" إن التبرع عادة حميدة تنشط الجسم وتنقذ الأشخاص، وبنوك الدم بحاجة إلى المئات من المتبرعين، موضحا:"أرجو أن تصل الرسالة بوضوح لا يوجد مانع لمن أخذ اللقاح أن يتبرع بالدم في المملكة".

ولفت إلى أن الأعراض العامة لكورونا معروفة للجميع، لكن هناك أعراض مختلفة تصيب شخص من بين كل خمسة، ولكنها نادرة وغير متداولة بشكل كبير.

وأشار:" هناك مبالغة في الربط بين أعراض غير موجودة وفيروس كورونا"، مضيفا أن وصف الناس للأعراض يختلف فيما يخص بعض الخوف والوسوسة والرعب، وهناك تهويل وتضخيم من البعض للأعراض.