شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. تدشين مبادرة لتأمين إنشاء 15 مدرسة ومجمعاً تعليمياً بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

1دشن أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، مبادرة الوقف التعليمي، التي تم من خلالها تأمين إنشاء 15 مدرسة ومجمعاً تعليمياً ومدينة إنسانية بقيمة تقارب 115 مليون ريال.

كما دشن المبنى الجديد لإدارة التعليم بمنطقة القصيم، ومركز محمد بن إبراهيم الخضير الثقافي، وتوقيع عدد من اتفاقيات مبادرة "الوقف التعليمي".

الجدير بالذكر أن مبنى التعليم الجديد بالمنطقة نُفذ على مساحة 27 ألف م2 بتكلفة تجاوزت 28 مليون ريال.