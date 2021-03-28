شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بزيارة محافظة حفر الباطن لمتابعة وافتتاح العديد من المشاريع الصحية والبرامج فيها.

وقال الربيعة، لقناة "الإخبارية"، إن المحافظة لديها مجموعة من المستشفيات المتطورة، حيث أنهم افتتحوا برنامجا لزراعة القوقعة.

وأضاف الربيعة أنه تم افتتاح خدمات طوارئ وتطوير خدمات أخرى في عدة مستشفيات من بينها مستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى الملك خالد.

وأكد على حرص المملكة على تطوير الخدمات الصحية التي تساهم في تقديم الخدمات الصحية داخل المحافظة أو المنطقة دون الحاجة للانتقال لمناطق أخرى.