شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تنهي 62 % من القضايا بالصلح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت مكاتب الصلح في النيابة العامة في معالجة (4726) قضية بنسبة 62 % من إجمالي القضايا، قبل وصولها إلى المحاكم خلال عام 2020م .

وجاء مكتب الصلح بالرياض المرتبة الأولى في قضايا الصلح بـ (1473) قضية، ثم مكاتب الصلح بمكة المكرمة بـ (1256) قضية، ثم مكتب الصلح بالمدينة المنورة بـ (575) قضية فيما كانت باقي القضايا في فروع مكاتب الصلح الأخرى .

الجدير بالذكر أن القضايا الأسرية كانت في مقدمة القضايا التي انتهت بالصلح بإجمالي (2852) قضية ، وذلك في إطار دور النيابة العامة في تحقيق الإستقرار الإجتماعي وتخفيف العبء على المحاكم .