شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السديس" : تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط في رمضان 1442 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس على اكتمال جاهزية الحرمين الشريفين لموسم رمضان 1442 هـ .

وقال الشيخ " السديس " خلال اللقاء الإعلامي السنوي لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم رمضان 1442 : أؤكد لكم جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة التي أجزلت أوفر العطاء وأكبر العناية بالحرمين الشريفين وقاصديها .

وقال معالي الرئيس العام في اللقاء الذي شاركه فيه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي : خطتنا لهذا العام خطة تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال اللالتزام بالإجراءات الاحترازية ، أولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.

كما أعلن الشيخ السديس تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط ، كما سيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية .

وأكد الشيخ السديس على استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة.

ويمكن متابعة اللقاء عبر رابط يوتيوب :