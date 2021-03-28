تدشين مشاريع صحية في حفر الباطن.. وزيادة الأسرّة بمستشفى الولادة والأطفال

دشّن الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم عددًا من المشاريع الصحية بمحافظة حفر الباطن.

وتضمنت المشاريع افتتاح مركز المهارات في مديرية الشؤون الصحية وقاعة التدريب والمناسبات، إضافة إلى مشاريع تطويرية في مستشفى الملك خالد العام ومنها قسم جراحة اليوم الواحد بسعة ٢٠ سريرًا ومزودة بغرفة عمليات وغرفة إفاقة.

كما تضمنت تحسين وتطوير بيئة العمل لقسم الأشعة بالمستشفى وتفعيل نظام المعلومات الصحية الذي يعتمد على أحدث التقنيات في الملفات الطبية الذي يعزز تجربة المستخدم واعتماد النظام الإلكتروني بجميع التعاملات داخل المستشفى، إضافة إلى إمكانية الوصول باستخدام الأجهزة المحمولة وحفظ جميع مراجعات المرضى ونتائج الفحوصات والأشعة إلكترونيًا.

ودشن محافظ حفر الباطن ووزير الصحة تطوير طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال الذي تم فيه زيادة عدد الأسرة من ١٥ سريرًا إلى ٢٦ سريرًا بنسبة ٧٣%، إضافة إلى تدشين مركز صحي المحمدية ومركز صحي درب الإبل إلكترونيًا وفق هوية الوزارة الجديدة المعتمدة، إضافة إلى افتتاح مركز قوقعة الأذن بمستشفى حفر الباطن المركزي وتدشين واجهة المستشفى وتطوير الصالة الرئيسة في المستشفى.

ونوّه الأمير منصور بن محمد بن سعد بما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من اهتمام ودعم غير محدود من القيادة الرشيدة لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

من جهته أكد مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي حرصه هو وزملاؤه على كل ما فيه خدمه أهالي المحافظة في مختلف الجوانب الصحية.