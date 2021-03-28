بالفيديو.. متحدث الصحة: نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات بـ«كورونا» ضئيلة جدًا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد ضئيلة جدًا.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه في حالة الإصابة لمن أخذوا اللقاح ووصلوا إلى المناعة تكون الأعراض ضئيلة جدًا مشيرًا إلى أن مسألة الحاجة إلى رعاية حرجة أو الدخول إلى عناية مركزية أشبه ما تكون بصفر في المئة.

وذكر أن ما بين 60% إلى 70% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 388325 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه تمَّ تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 376947 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6650 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا

فيديو | #الصحة: نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات بالفيروس ضئيلة جدا#الإخبارية pic.twitter.com/rOXuwToXRf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2021

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