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مصادر «عاجل»: تعميم من التعليم بشأن حضور الطلبة في منصة «مدرستي»

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت بإيلاء الأمر غاية الاهتمام..

كشفت مصادر «عاجل» عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا لمنسوبيها بشأن حضور الطلاب والطالبات  في الفصول الافتراضية على .

وأكدت المصادر، أن «التعليم»، أكدت في تعميمها الموجّه إلى جميع المكاتب والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية وكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ضرورة متابعة رصد المعلمين غياب الطلاب في المنصة، طيلة الفصل الدراسي.

كما وجّهت بمعالجة أسباب عدم رصد المعلمين الغياب في الفصول الافتراضية على المنصة والتايمز، مطالبة بإيلاء الأمر غاية الاهتمام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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