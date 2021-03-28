مصادر «عاجل»: تعميم من التعليم بشأن حضور الطلبة في منصة «مدرستي»

كشفت مصادر «عاجل» عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا لمنسوبيها بشأن حضور الطلاب والطالبات في الفصول الافتراضية على منصة مدرستي.

وأكدت المصادر، أن «التعليم»، أكدت في تعميمها الموجّه إلى جميع المكاتب والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية وكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ضرورة متابعة رصد المعلمين غياب الطلاب في المنصة، طيلة الفصل الدراسي.

كما وجّهت بمعالجة أسباب عدم رصد المعلمين الغياب في الفصول الافتراضية على المنصة والتايمز، مطالبة بإيلاء الأمر غاية الاهتمام.