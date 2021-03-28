السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك خالد يدشن فرع الجمعية الجغرافية السعودية



أبها 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

دشن معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السُلمي اليوم فرع الجمعية الجغرافية

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تفعيل البرامج في مجال اختصاصات الجمعية، نظرًا لما ستحققه من فائدة للمهتمين بالتخصص الجُغرافي، وتحقيقًا لرؤية الجامعة وما تسعى إليه من دعم الأنشطة العلمية الفاعلة.

من جهتها أوضحت رئيسة فرع الجمعية بجامعة الملك خالد الدكتورة أمل بنت حسين آل مشيط أن الفرع يضم 34 عضوًا من جِهاتٍ مختلفة في منطقة عسير، مع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون عددهم من 7 أعضاء يمثلون تخصص الجغرافيا بجامعة الملك خالد ووزارة التعليم.

يذكر أن الجمعية تسعى إلى مواكبة المستجدات التي تكفل الارتقاء بالعلوم الجغرافية، ودراسة الظواهر الطبيعية والبشرية وتحديد خصائصها وأنماط توزيعها، وتطوير نظم المعلومات الجغرافية، والتدريب في مختلف المجالات الجغرافية وتقنياتها، وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات.

// انتهى //

19:55ت م

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أبها 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السُلمي اليوم فرع الجمعية الجغرافية السعودية ، وذلك في المدينة الجامعية بأبها.وشدد رئيس الجامعة على أهمية تفعيل البرامج في مجال اختصاصات الجمعية، نظرًا لما ستحققه من فائدة للمهتمين بالتخصص الجُغرافي، وتحقيقًا لرؤية الجامعة وما تسعى إليه من دعم الأنشطة العلمية الفاعلة.من جهتها أوضحت رئيسة فرع الجمعية بجامعة الملك خالد الدكتورة أمل بنت حسين آل مشيط أن الفرع يضم 34 عضوًا من جِهاتٍ مختلفة في منطقة عسير، مع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون عددهم من 7 أعضاء يمثلون تخصص الجغرافيا بجامعة الملك خالد ووزارة التعليم.يذكر أن الجمعية تسعى إلى مواكبة المستجدات التي تكفل الارتقاء بالعلوم الجغرافية، ودراسة الظواهر الطبيعية والبشرية وتحديد خصائصها وأنماط توزيعها، وتطوير نظم المعلومات الجغرافية، والتدريب في مختلف المجالات الجغرافية وتقنياتها، وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات.// انتهى //19:55ت م0181

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.