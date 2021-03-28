السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني



الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

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19:14ت م

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