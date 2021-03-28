السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (20) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي



الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا و(7) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (725) رأسًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.

وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

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19:07ت م

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