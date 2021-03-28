السعودية اليوم / اختتام أسبوع البيئة بمنطقة تبوك



تبوك 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

اختتمت في منطقة تبوك أمس فعاليات وأنشطة أسبوع البيئة لعام 1442 هـ ، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والروابط والمتطوعين الذي جاء تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا ”.

وحملت الفعاليات -التي شارك فيها أكثر من 400 متطوع ومتطوعة- العديد من البرامج والأنشطة التي كان من أهمها زراعة وتوزيع أكثر من 27 ألف شتلة على الجهات الحكومية والجمعيات والمواطنين ، إضافة إلى إقامة 10 فعاليات متنوعة بين حملات تشجير وتنظيف شواطئ في منطقة تبوك وجميع المحافظات التابعة ، وإقامة ثلاث محاضرات عن بُعد شارك في تقديمها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة ، وتضمنت محاور المحاضرات الحديث عن التلوث بالمنزل وكيفية تجنبه ، وحماية النظم الأيكولوجية ووقف فقدان التنوع البيولوجي ، وحلول مبتكرة لمكافحة التصحر .

وشارك في أسبوع البيئة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة ، كما تم نشر 25 رسالة توعوية متنوعة عن البيئة .

وأكد مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي حرص الوزارة على مشاركة الجميع في المحافظة على البيئة بشتى جوانبها ، والتوسع لزيادة الرقعة الخضراء ، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة.

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18:29ت م

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