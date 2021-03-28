السعودية اليوم / نائب وزير التعليم للجامعات يفتتح غدًا ملتقى الإرشاد الطلابي الثاني بجامعة جازان



جيزان 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

يفتتح معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري غدًا فعاليات الملتقى الثاني للإرشاد الطلابي، الذي تنظمه افتراضيا وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب تحت شعار "نحو إرشاد طلابي متكامل" ويستهدف أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المشرف العام على الملتقى الدكتور حسن إسحاق أن الملتقى يشهد مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

من جهته بيّن عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن الملتقى سيناقش أربعة محاور هي: دور الإرشاد الأكاديمي لتهيئة الطلاب لنمط التعليم عن بعد، وإدارة المخاوف، ومعالجة التعثر، وتعزيز التفوق .

ويستعرض الملتقى عددا من التجارب الناجحة خلال جائحة

// انتهى //

18:02ت م

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جيزان 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسيفتتح معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري غدًا فعاليات الملتقى الثاني للإرشاد الطلابي، الذي تنظمه افتراضيا وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب تحت شعار "نحو إرشاد طلابي متكامل" ويستهدف أعضاء هيئة التدريس.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المشرف العام على الملتقى الدكتور حسن إسحاق أن الملتقى يشهد مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية ، ويتضمن نقاشاً علمياً في عدد من المحاور كأهمية الإرشاد الأكاديمي والدور المناط بالمرشد الأكاديمي في خدمة الطلاب والطالبات وتقديم كل ما يحتاجون إليه في مجالات الإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.من جهته بيّن عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن الملتقى سيناقش أربعة محاور هي: دور الإرشاد الأكاديمي لتهيئة الطلاب لنمط التعليم عن بعد، وإدارة المخاوف، ومعالجة التعثر، وتعزيز التفوق .ويستعرض الملتقى عددا من التجارب الناجحة خلال جائحة كورونا ، إلى جانب تقديم تصورات وآليات عملية لكيفية مساعدة الطلبة في التغلب على الصعوبات التعليمية خلال جائحة كورونا ورفع مستوى الوعي في الإرشاد الأكاديمي والنفسي، وتوفير الدعم اللازم لطلبة الجامعة خلال مدة الجائحة واستعراض التجارب الناجحة لدى جامعات المملكة.// انتهى //18:02ت م0156

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