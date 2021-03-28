السعودية اليوم / مجلس هيئة تقويم التعليم يعتمد لائحة تنظيم الاختبارات ويطلع على مبادرات الهيئة الرقمية



الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم , اجتماعه الخامس من (الدورة الثانية) عن بُعد , برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور معالي نائبه رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان وأعضاء المجلس.

ورحب معالي رئيس المجلس في بداية الاجتماع بأعضائه المنضمين حديثاً للمجلس ، تلا ذلك عرض من معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب تضمن ملخصًا عن أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2021م.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة والمراكز التابعة لها، انتهى فيها إلى اعتماد لائحة تنظيم الاختبارات بالمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، واعتماد ميزانية الهيئة للعام المالي 2021م، واعتماد تقريرها السنوي للعام المالي 2020م والتوصية برفعه إلى رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واعتماد تعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية في الهيئة.

كما اُطلِع المجلسُ على مشاريع ومبادرات الهيئة الرقمية الحالية والمستقبلية، وعلى التقرير السنوي للجنة المراجعة الداخلية - المنبثقة عن المجلس - عن العام 2020م، وبارك الجهود المبذولة فيهما.

وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة، والذين تولوا عرض موضوعاتهم على المجلس وأهم منجزاتهم فيها، وتقديم الإيضاحات اللازمة في ضوء ملحوظات أعضاء المجلس.

وثمن معالي رئيس المجلس جهود أعضاء المجلس في مراجعة الأعمال المعروضة على المجلس ، مؤكدًا الأدوار والمسؤوليات الكبيرة للهيئة ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة لتحقيق تطلعات القيادة والإسهام في تحقيق رؤية 2030 .

// انتهى //

17:48ت م

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