إيقاف 20 مخالفًا لنظام البيئة بسبب الرعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا و(7) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (725) رأسًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

غرامات:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.

بلاغات:

وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

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