الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متحدث التحالف ضيف في الصورة غداً

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحل المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي ضيفًا على حلقة يوم غد الاثنين من برنامج “في الصورة”.

ويقدم البرنامج الإعلامي عبدالله المديفر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويذاع على قناة روتانا خليجية.

محاور الحلقة:

ويتحدث المالكي خلال الحوار عن مستجدات الوضع في اليمن والمبادرة السعودية لحل الأزمة، واعتداءات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والعديد من الموضوعات الأخرى.



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