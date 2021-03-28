شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت الكويت بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: «إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد الحاجة الملحّة لتحرك دولي حاسم لردعها ووضع حد لها نظرا لما تشكّله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها بما يحفظ للبلد أمنة واستقراره ويحقن دماء شعبه لا سيما في إطار المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع في اليمن التي حظيت بتأييد دولي واسع».

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.