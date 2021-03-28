شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن: المحافظ ووزير الصحة يطلقان مشاريع صحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الأحد)، عددا من المشاريع الصحية منها افتتاح مركز المهارات في مديرية الشؤون الصحية وقاعة التدريب والمناسبات، إضافة إلى مشاريع مستشفى الملك خالد تمثلت في تدشين جراحة اليوم الواحد بسعة ٢٠ سريراً ومزودة بغرفة عمليات وغرفة إفاقة، وتحسين وتطوير بيئة العمل لقسم الأشعة بالمستشفى وتفعيل نظام المعلومات الصحية والذي يعتمد على أحدث التقنيات في الملفات الطبية والذي يعزز تجربة المستخدم واعتماد النظام الإلكتروني بجميع التعاملات داخل المستشفى، بالإضافة إلى إمكانية الوصول باستخدام الأجهزة المحمولة وحفظ جميع مراجعات المرضى ونتائج الفحوصات والأشعة إلكترونياً.

كما دشن المحافظ ووزير الصحة تطوير طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة الذي تمت زيادة عدد الأسرة من ١٥ سريراً إلى ٢٦ سريراً بنسبة ٧٣%، وتدشين مركز صحي المحمدية، ومركز صحي درب الإبل إلكترونياً وفق هوية الوزارة الجديدة، إضافة إلى افتتاح مركز قوقعة الأذن بمستشفى حفر الباطن المركزي وواجهة المستشفى وتطوير الصالة الرئيسية في المستشفى.

في السياق ذاته، زار محافظ حفر الباطن ووزير الصحة مركز اللقاحات بمحافظة حفر الباطن للاطلاع على سير العمل بحضور رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر، واطلع على إجراءات الدخول والعيادات المتوفرة والكوادر المؤهلة، واستمع لشرح مفصل من مدير صحة حفر الباطن على ما يحتويه المركز من إمكانيات.