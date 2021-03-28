شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: التحقيق في تعرض طفل لحروق بمادة كاوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" أن مستشفى الملك فهد في الباحة باشر علاج الطفل الكفيف أوس، وبحسب مصادر خاصة فإن الطفل ذا السبعة أعوام تعرض لحروق عميقة من الدرجة الثانية بمادة سائلة كاوية، ويحتاج لفترة تنويم لمدة أسبوعين للخروج بتصور عن الحالة، فيما وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود الجهات المختصة بتقصي وضع الطفل وظروفه وأسباب الحروق. وباشرت إدارة الحماية إجراءات المتابعة للحالة الأسرية وملابسات إصابة الطفل.