شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يُدشن حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» تحت شعار «فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن»، بمكتب سموه بالإمارة اليوم.

واطلع أمير المدينة على أهداف ومحاور الحملة، كما استمع لشرح وافٍ عنها من المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع.

وتهدف الحملة لتوعية أفراد المجتمع في حماية الأمن الفكري، وبيان أهميته، وكذلك تعزيز مفهوم اللُحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشق صفهم.

وأعرب المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، عن شُكره وامتنانه لأمير فيصل بن سلمان على رعايته لتدشين أعمال الحملة بالمنطقة، مُشيراً إلى أن الحملة ستُقدم رسائلها التوعوية المتضمنة مشاهد مرئية، من خلال مُختلف وسائل الإعلام، وعبر الشاشات الإلكترونية والتلفزيونية في الطُرقات والميادين والأسواق التجارية.