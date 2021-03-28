شكرا لقرائتكم خبر عن 30306 مخالفات للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا كوفيد-19 (30306) مخالفات، وذلك للمدة من 8 إلى 14 شعبان 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9915)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7222)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4112)، ومنطقة القصيم بـ(2375)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1697)، ومنطقة الجوف بـ(1241)، ومنطقة تبوك بـ(861)، ومنطقة الباحة بـ(746)، ومنطقة عسير بـ(676)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(606)، ومنطقة حائل بـ(597)، ومنطقة جازان بـ(181)، ومنطقة نجران بـ(77).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.