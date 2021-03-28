شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 267 مخالفة فورية لمنشآت تجارية بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل جولات رقابية بأكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، وذلك لمتابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في المنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 267 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .