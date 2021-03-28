شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: نحرص على تحقيق المصالح المشتركة مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين جمهورية روسيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر الأمانة العامة اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لا سيما في تعزيز الأمن و الاستقرار الإقليمي.

كما تم تبحث أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة, وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.