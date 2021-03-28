شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 6 مشاريع صحية في حفر الباطن بحضور وزير الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - افتتاح مركز المهارات في مديرية الشؤون الصحية وقاعة التدريب والمناسبات

- مشاريع تطويرية في مستشفى الملك خالد العام

- تطوير طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال وزيادة الاسرة الى ٢٦ سرير

- تدشين مركز صحي المحمدية ومركز صحي درب الإبل الكترونياً

دشن سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود و وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم عددًا من المشاريع الصحية بمحافظة حفر الباطن بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان ، ووكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ، ووكيل الوزارة للإمدادات والشئون الهندسية المهندس فهد الربيعان ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور ابراهيم العريفي ويرافقهم مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي .

وتضمنت المشاريع افتتاح مركز المهارات في مديرية الشؤون الصحية وقاعة التدريب والمناسبات، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية في مستشفى الملك خالد العام تناولت تدشين جراحة اليوم الواحد بسعة ٢٠ سرير ومزوده بغرفة عمليات وغرفة افاقة ، وتحسين وتطوير بيئة العمل لقسم الأشعة بالمستشفى وتفعيل نظام المعلومات الصحية والذي يعتمد على أحدث التقنيات في الملفات الطبية والذي يعزز تجربة المستخدم واعتماد النظام الإلكتروني بجميع التعاملات داخل المستشفى بالإضافة إلى امكانية الوصول باستخدام الأجهزة المحمولة وحفظ جميع مراجعات المرضى ونتائج الفحوصات والاشعة الكترونياً.

كما دشن سمو محافظ حفر الباطن ووزير الصحة تطوير طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال والذي تم زيادة عدد الاسرة من ١٥ سرير الى ٢٦ سرير بنسبة ٧٣% ، إضافة إلى تدشين مركز صحي المحمدية ومركز صحي درب الإبل الكترونياً وفق هوية الوزارة الجديدة المعتمدة، إضافة إلى افتتاح مركز قوقعة الأذن بمستشفى حفر الباطن المركزي وتدشين واجهة المستشفى وتطوير الصالة الرئيسية في المستشفى.

وقدّم سموه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من اهتمام ودعم لامحدود لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين، كما قدم شكره لمعالي وزير الدكتور توفيق الربيعة على الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة من الشؤون الصحية بالمحافظة، منوهاً بجهود منسوبي ومنسوبات صحة حفر الباطن.

فيما قدّم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي شكره لسمو محافظ حفر الباطن على دعم وتشجيع وحرص سموه على القطاع الصحي بالمحافظة وبمتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مؤكداً حرصه وزملائه على كل ما فيه خدمه أهالي المحافظة في مختلف الجوانب الصحية

وفي ختام الجولة زار سمو محافظ حفر الباطن و وزير الصحة مركز اللقاحات بمحافظة حفر الباطن للاطلاع على سير العمل بحضور رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر وأطلع على إجراءات الدخول والعيادات المتوفرة والكوادر المؤهلة ، واستمع لشرح مفصل من قبل مدير صحة حفر الباطن على ما يحتويه المركز من إمكانيات مادية وبشرية ، فيما قدم معاليه شكره وتقديره للعاملين بالمركز ودورهم الحيوي للسعي لتحقيق الهدف المأمول .